Mulheres têm sido agredidas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por homens que, no alto de sua prepotência, arrogância e imbecilidade e diante da ansiedade para compensar o seu diminuto intelecto, acreditam serem os donos de um local que é público. O nível de violência é diferente, mas a sociopatia é da mesma natureza daquela encontrada em Renê Nogueira Júnior, que matou o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte. Na capital mineira, o assassino, após ficar transtornado com o caminhão de lixo que atrapalhou o caminho do seu carro de luxo, ameaçou a motorista e, depois, matou Laudemir com dois tiros. Achava-se o dono da rua e puniu quem ousou discordar. Depois foi passear com os cachorros, trabalhar e treinar na academia. Afinal de contas, para ele, não tinha feito nada errado.