Após tentar um golpe de Estado, Jair Bolsonaro ficou (mais) rico. Recebeu R$ 44,3 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e junho de 2025, de acordo com análise da Polícia Federal usando o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A maior parte do cascalho (R$ 20,7 milhões) veio via Pix, sendo que R$ 19,3 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, fruto de uma campanha que seus aliados fizeram para pagar multas e advogados decorrentes dos processos judiciais. Foram 1.214.254 lançamentos. A PF aponta que há suspeitas de lavagem de dinheiro.