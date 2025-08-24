Em mais uma etapa da Caravana Rolidei dos governadores bolsonaristas, Tarcísio de Freitas discursou na abertura da 70ª edicão da Festa do Peão de Barretos, na noite deste sábado (23), erguendo um boneco inflável de seu padrinho. O pixuleco não estava na versão presidiário, como a de Lula, preso em 2018 pela Lava Jato, ou mesmo a do próprio Jair - que já está à disposição nas melhores casas do ramo por conta de sua iminente condenação por tentativa de golpe. Mas impossível não fazer a associação. "Essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça. Mas, se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará", disse o governador paulista em uma crítica velada ao STF.