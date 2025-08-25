Cresce a quantidade de eleitores que não se veem como petistas, bolsonaristas, esquerda ou direita que creem que Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. A informação é relevante porque esse grupo, de comportamento pendular, ora votando em um campo, ora em outro, costuma definir eleições — ainda mais em uma sociedade ultrapolarizada como a brasileira. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada hoje, aponta que 84% dos eleitores que se dizem petistas creem que Jair Bolsonaro tentou um golpe — em dezembro de 2024, eram 62%. Enquanto isso, 84% dos que se veem como bolsonaristas dizem que ele é inocente, sendo que esse total era de 49% oito meses atrás. A margem de erro é de dois pontos.