A possibilidade de um "rato solitário", inspirado pela desinformação espalhada por lideranças extremistas, atacar o Supremo Tribunal Federal ou algum de seus membros por causa do julgamento de Jair Bolsonaro e do núcleo central da trama golpista existe. Caso isso ocorra, o processo pode ser adiado, o que beneficiaria os envolvidos.

O julgamento começa na próxima terça, 2 de setembro, e o esquema de segurança prevê um pente-fino na casa dos ministros, restrição de acesso à Praça dos Três Poderes e mais agentes policiais, que, inclusive, já estão dormindo no tribunal.