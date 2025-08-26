Donos de bets e jogos on-line ganharam R$ 17,4 bilhões apenas no primeiro semestre deste ano. Essa é a diferença entre aquilo que é apostado e o prêmio efetivamente pago, ou seja, o dinheiro que vai diretamente do bolso do trabalhador para o da empresa.

Para efeito de comparação, a perda de massa salarial causada pelo tarifaço de Donald Trump ao Brasil seria de R$ 14,3 bilhões ao longo de um ano no cenário hipotético em que não houvessem ações para minimizar os prejuízos, o que já está acontecendo.