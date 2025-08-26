A CPMI do INSS iniciou seus trabalhos, nesta terça (26), com uma ameaça do presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) de suspender as credenciais de veículos de comunicação caso divulguem informações obtidos em relatórios, celulares e notebooks durante as sessões.

Ou seja, os veículos de imprensa serão punidos pela incompetência de deputados e senadores, que, não raro, deixam à mostra informações de interesse público em local público. Jornalistas não têm apenas o direito, mas o dever de, caso se deparem com informações úteis para a sociedade, divulgarem a informação.