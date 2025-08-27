O diabo está nos detalhes. E no porta-malas. O diretor-geral da Polícia Federal recomendou ao ministro Alexandre de Moraes que coloque agentes 24 horas por dia, sete dias por semana, dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para impedir uma fuga.

Ele avalia que a decisão do STF, seguindo sugestão da Procuradoria-Geral da República, de manter a Polícia Penal nas proximidades da residência para evitar que Jair escafeda-se para uma embaixada (Estados Unidos, Hungria, Argentina...) e lá peça asilo, não resolve. Tornozeleira pode ser eletrônica, mas não é infalível.