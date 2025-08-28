A revista The Economist, muitas vezes tratada como a "Bíblia da Economia" por mercados e governos, deu uma chapoletada em Bolsonaro e em Trump, ao dizer, em sua capa, que o Brasil oferece uma lição de maturidade democrática aos Estados Unidos ao levar o ex-presidente a julgamento por tentativa de golpe de Estado. Mais do que isso: a revista diz que o papel de adulto no continente americano agora é do nosso país. Não só narra a queda de Jair, como a encapsula na forma mais humilhante possível em sua capa ao retratá-lo vestido com a cabeça de búfalo e pinturas faciais que remetem diretamente a Jake Angeli-Chansley, o notório "Chifrudão do Capitólio" ou "Xamã QAnon", que se tornou o rosto lunático da invasão ao Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021.