O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que a sua situação, autoexilado nos Estados Unidos para fugir de ser punido por conspirar contra o Brasil, é mais grave do que a de mais de 710 mil mortos por covid-19. É difícil concordar com isso até porque, ao que tudo indica, ele está vivo e bem no Texas, ao contrário de muitos de nós, que perderam parentes e amigos durante a pandemia. Isso sem contar que ele está nos Estados Unidos fazendo lobby junto ao governo Donald Trump para que imponha sanções econômicas e institucionais contra o nosso país, pressionando o STF e o Congresso a livrarem a cara do seu pai, Jair Bolsonaro.