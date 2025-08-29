O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região condenou hoje a Volkswagen do Brasil por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão na fazenda Vale do Rio Cristalino, em Santana do Araguaia (PA), entre as décadas de 1970 e 1980, durante a ditadura civil-militar. A Justiça sentenciou a empresa a pagar R$ 165 milhões em indenização por danos morais e a pedir desculpas aos trabalhadores atingidos e à sociedade brasileira em seus sites e na mídia nacional impressa, rádio e TV. A decisão do juiz Otávio Bruno da Silva Ferreira, da Vara do Trabalho de Redenção, é oriunda de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Inclui uma série de obrigações a serem cumpridas pela empresa para evitar o desrespeito aos direitos humanos e trabalhistas. A Volkswagen vai recorrer da decisão.