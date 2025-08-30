O Brasil acordou neste sábado muito mais pobre com a partida de Luis Fernando Veríssimo. O homem que ensinou várias gerações a rir da própria desgraça e, com o riso, cavar trincheiras, decidiu encerrar sua mais longa e bem-humorada crônica aos 88 anos. O Analista de Bagé ficou horas tentando encontrar uma razão que explicasse o ocorrido. Algumas coisas são inexplicáveis. A Velhinha Contrabandista deixou a lambreta de lado hoje e não levou seu saco de areia para o outro lado da fronteira. As Cobras decidiram se aposentar porque tudo havia sido finalmente dito e desenhado. A outra velhinha, a de Taubaté, contudo, ainda acredita que ele está por aqui - e é nela que prefiro me fiar.