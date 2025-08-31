O relator especial da ONU para formas contemporâneas de escravidão Tomoya Obokata afirmou estar "alarmado" com o fato de o Poder Judiciário brasileiro ter autorizado o retorno da trabalhadora doméstica Sônia Maria de Jesus de volta à casa do empregador, um desembargador de Santa Catarina, após ter sido resgatada de condições análogas às de escrava, "apesar de informações confiáveis que denunciam exploração e abuso".

Ele visitou o Brasil em missão realizada entre os dias 18 e 29 de agosto para avaliar como o país vem atuando no combate à escravidão contemporânea e destacou negativamente o caso de Sônia. Ele se reuniu com a família da trabalhadora em São Paulo.