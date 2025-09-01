O empresário do setor financeiro Rafael Gineste tentava fugir de lancha quando foi preso pela Polícia Federal, em Bombinhas (SC), na megaoperação contra o PCC. Mais de 36 anos separam essa cena patética da fuga do Brasil de Marco Aurélio, personagem vivido pelo ator Reginaldo Faria, na primeira versão de Vale Tudo, transmitida pela Rede Globo (1988-1989). A diferença é que o vilão da novela usou um jato particular e conseguiu se escafeder, enquanto, na vida real, o semovente passou vergonha. Sim, a História se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa, disse uma vez o incompreendido sábio de barba. Mas, no caso brasileiro, às vezes ela já nasce como farsa para, daí, se transformar em tragédia da vida real.