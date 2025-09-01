Mesmo com a promessa do governador Tarcísio de Freitas de atropelar o Supremo Tribunal Federal e dar indulto a Jair Bolsonaro como primeiro ato caso, seja eleito presidente da República, o ex-presidente vai pegar pelo menos um ano de prisão. "Na hora. Primeiro ato. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado", disse. A declaração de Tarcísio foi dada em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, mostrando que iniciaria seu governo não como uma ação para gerar empregos ou reduzir a fome, mas para tirar um criminoso da cadeia em Primeiro de Janeiro de 2027.