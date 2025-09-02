Não é um 7 de setembro, mas um 2 de setembro. A data não carrega o peso simbólico da independência, mas pode vir a carregar o significado prático da consolidação de uma nação que decide, enfim, virar a página de um ciclo de violência política e ameaças constantes à sua soberania popular. Hoje, o Brasil não assiste a um mero julgamento. Ele protagoniza um ato cerimonial de sua maioridade democrática. No banco dos réus, senta-se um ex-presidente da República. Ao seu lado, generais e almirante que um dia juraram defender a Constituição e agora respondem por tentar rasgá-la. Jair Bolsonaro e seus companheiros de quartel e de quarto são acusados de arquitetar uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas urnas em 2022. O objetivo era claro, como demonstram as milhares de mensagens, documentos e depoimentos já anexados aos autos: manter no poder um projeto rejeitado pela maioria dos eleitores.