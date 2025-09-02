Uma mulher protagonizou uma cena patética, nesta segunda (1), ao berrar e partir para cima do ministro Flávio Dino durante um voo entre São Luís e Brasília. Gritava que ele era lixo, que o avião estava contaminado, que não respeitava "essa espécie de gente". Foi impedida de agredir o ministro por um segurança e pela tripulação. Recebeu o apoio do grupo de amigos que a acompanhada, tão patéticos quanto.

Servidora da Secretaria de Saúde do Paraná, ela foi levada para prestar depoimento após desembarcar.