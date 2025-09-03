Acostumado a abandonar aliados na beira da estrada quando deixavam de serem úteis a eles, Jair Bolsonaro teve um gostinho do que é ser largado à própria sorte hoje. Os advogados dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira jogaram o ex-presidente na fogueira para livrar os pescoços de seus clientes. Todos são réus na ação penal sobre a tentativa de golpe. Andrew Farias, defensor do Paulo Sérgio, jogou Bolsonaro na lama ao dizer, várias vezes, que o seu cliente tentou tirar a ideia de golpe da cabeça do então presidente. "Costumo dizer que o general atuou sim, mas atuou contra", afirmou. Tanto que, ao final, a ministra Cármen Lúcia o questionou diretamente sobre isso e ele reafirmou o que havia dito.