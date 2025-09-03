Enquanto o STF julga Jair Bolsonaro e outros sete réus do núcleo crucial da trama golpista, o governador Tarcísio de Freitas e políticos bolsonaristas articulam a aprovação de uma anistia na Câmara dos Deputados. Com isso, colocam Washington como capital do Brasil ao ceder à pressão de Donald Trump, que exige que o ex-presidente não seja punido por seus crimes. O cálculo de partidos à direita no espectro político é ter Bolsonaro livre, mas inelegível para sempre, a fim de usar seu capital político para içar Tarcísio ao Palácio do Planalto e fazer campanha para os seus. Isso é, na prática, seria um golpe dentro do golpe. Mas golpista que dá golpe em golpista tem direito a oito anos com reeleição.