A ideia que circula no centrão, de aprovar uma anistia que mantenha Jair Bolsonaro fora do xilindró, mas longe das urnas, é o puro suco do descaramento. Com isso, o ex-presidente vai ser transformado em um boneco inflável, carregado de um lado para o outro para transferir votos, mas sem capacidade dele próprio ser eleito para qualquer coisa. Bolsonaro segue com duas condenações nas costas no Tribunal Superior Eleitoral por abuso político e econômico nas eleições de 2022. Além disso, a legislação impõe inelegibilidade para condenação colegiada por crimes, e isso a anistia também não conseguiria mexer. Dessa forma, os seus aliados (sic) vão repartir o espólio político do ex-presidente com ele ainda vivo.