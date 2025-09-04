O governo Donald Trump afirmou a empresários brasileiros, em reunião nos Estados Unidos, que eles deveriam fazer lobby em Brasília e não em Washington para retirar o tarifaço, pois as sanções são políticas. Mais claro que isso, só desenhando. A informação, apurada por Mariana Sanches, do UOL, reforça o que todo mundo já sabia sobre a natureza das sanções - com exceção dos governadores bolsonaristas, que vêm afirmando em eventos a empresários que elas são de origem econômica. E que a culpa é de Lula, apesar de o deputado federal Eduardo Bolsonaro deixar claro em vídeos nas redes que ele e aliados estão à frente disso para tentar livrar o pescoço de seu pai, réu por tentativa de golpe.