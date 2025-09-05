Tal como a impunidade pelo golpe de 1964 levou a um naco dos militares a se aliar em nome de um golpe sob o bolsonarismo, a anistia sobre aqueles que atentaram contra o Estado democrático de direito abre a porteira para mais ataques a bomba e agressões contra autoridades nos próximos anos. Vai "passar a boiada" da violência contra as instituições, engravidando o futuro de novas intentonas. O bolsonarismo e seus aliados no centrão tentam convencer que o melhor para o país é um arranjo para não punir ninguém pelos crimes cometidos a fim de "pacificar" o Brasil. Punição dos culpados é que vai pacificar o país, como pode ser verificado por uma criança em qualquer livro de história que retrate como as nações lidaram com aqueles que tentaram se manter no poder à força.