Paulo Gonet disse que não é preciso ser muito esperto para entender que houve uma tentativa de golpe de Estado. Parafraseando o procurador-geral da República, não é preciso ser muito esperto para entender que o centrão já tem seu candidato para 2026 e enxerga em Jair Bolsonaro apenas um grande cabo eleitoral. Caso estivesse elegível, o ex-presidente seria mais um estorvo para a direita do que uma solução. Até porque Lula sonha em ter um golpista que elevou a inflação em seu mandato a patamares mais altos do que ele. Quem se lembra do Bolsocaro? O governo Tarcísio de Freitas e o centrão querem anistia, mas também não querem. Em outras palavras: querem Bolsonaro anistiado, mas não tãããão anistiado assim. Livre, mas inelegível é o melhor do mundos.