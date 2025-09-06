Lula não vai libertar totalmente o verde e o amarelo porque a apropriação das cores nacionais está na natureza da extrema direita em qualquer lugar do mundo. Contudo, ao quebrar o monopólio do seu uso político, transformado em uniforme de culto a Jair Bolsonaro, o petista avança sobre pilares eleitorais do adversário. E deve isso a Trump e Bolsonaro. Não sou eu quem diz isso, mas o pastor Silas Malafaia. Em conversa por áudio com o ex-presidente relevada pela Polícia Federal, ele desabafou: "Desculpa, presidente. Esse seu filho Eduardo é um babaca inexperiente que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista, e ao mesmo tempo te ferrando", disse. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos pedindo sanções contra o Brasil em nome de seu pai.