Ao abrir uma gigantesca bandeira dos Estados Unidos na avenida Paulista e gritar a plenos pulmões o nome de Donald Trump, responsável pelo fechamento de postos de trabalho e de empresas através de seu tarifaço, bolsonaristas mostram que seu patriotismo é uma piada. E de mal gosto, pois hoje, 7 de setembro, completa-se 203 anos da independência do Brasil. O bandeirão acabou sendo um presente do bolsonarismo-raiz para Lula, que vem se esforçando em apontar que os líderes do grupo atuam como traidores da pátria por incitar os EUA a aplicarem sanções contra o Brasil. Trump exige, para começar a discutir a revisão do tarifaço de 50% sobre nossos produtos, que o STF interrompa o julgamento de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Ou que o Congresso Nacional aprove uma anistia.