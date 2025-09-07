O amarelo surgiu na bandeira do Brasil para homenagear a dinastia dos Habsburgo, à qual pertencia a imperatriz Leopoldina, primeira esposa de Pedro I. A cor, aliás, já fazia parte do brasão de armas de Portugal. Com o tempo, agregou-se ao significado original a ideia de que o amarelo representa o nosso ouro — que, ao longo de séculos foi drenado para fora. Passados 203 anos da Independência, celebrados hoje, contudo, a Europa continua ficando com parte dessa bandeira. E o setor de joias de lá culpa o Brasil por responsabilidade que também é deles. Um dos maiores centros mundiais de design e fabricação de joias, a Itália é palco a partir desta sexta-feira (5) da principal feira de ouro da Europa, a Vicenzaoro. Nos corredores do evento, que reúne integrantes das indústrias de joalheria, relojoaria e ourivesaria Made in Italy, parte do ouro dos produtos expostos tem origem no Brasil. Países da Europa foram o destino de 42% das exportações do minério brasileiro em 2024, segundo dados oficiais de comércio exterior.