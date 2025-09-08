Jair Bolsonaro pode confiar plenamente em Alexandre de Moraes. Ninguém duvida que o voto do relator, nesta terça (9), virá para condená-lo por tentativa de golpe de Estado. Jair sabe, portanto, exatamente o que esperar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ironicamente, ele não tem ideia da cor do coelho que está no mato daquele que se apresenta como seu novo BFF, o governador Tarcísio de Freitas. Para consolidar a sua candidatura à Presidência da República, Tarcísio vem se apresentando como um pastiche da extrema direita. Questionou a credibilidade da Justiça (para um governador que precisa cumprir decisões judiciais e contratos, isso é preocupante), bateu no Supremo Tribunal Federal, chamou Moraes de ditador, incitou a turba contra as instituições.