Alexandre de Moraes apresentou um voto que não se contentou em caracterizar Jair Bolsonaro como um líder de intentona golpista, dedicando-se bastante saliva a explicar que ele é o chefe de uma sofisticada e violenta organização criminosa. E isso pode ter um impacto junto ao eleitorado, que se assusta mais com o concreto "líder de orcrim" do que com o abstrato "golpista". Não se trata apenas de um presidente que, perdendo as eleições, não aceitou o resultado e articulou um golpe. O que o relator descreveu é uma estrutura, com divisão de tarefas, hierarquia, financiamento e planejamento meticuloso. Uma máquina que funcionava de forma coordenada, envolvendo militares, civis e autoridades do próprio governo, com o claro objetivo de manter o então presidente no poder à força, rasgando a Constituição que jurou defender.