Não é que o ministro Luiz Fux entregou o caminho para os advogados dos réus tentarem reverter a condenação de Jair Bolsonaro e aliados no futuro, os advogados dos réus é que entregaram a Fux o caminho para ele ter influência num futuro governo de direita. E ele aproveitou a oportunidade. O voto de Fux está alinhado às defesas apresentadas pelos réus — integralmente, em alguns deles. Não à toa esses advogados elogiaram a inteligência do ministro. Mas mesmo que ele tivesse votado a favor de condenar Bolsonaro, no futuro o pacote de argumentos elaborado pelos defensores (alguns deles, de fato, muito inteligentes) na ação penal 2668, seria usado como base para tentar reverter a condenação.