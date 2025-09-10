Ao entregar argumentos, ainda que toscos e confusos, para alimentar a narrativa de Jair Bolsonaro de que está sendo perseguido pela Justiça brasileira, o ministro Luiz Fux garante a manutenção do seu visto para os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, joga os colegas na fogueira e Donald Trump.

Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, os dois últimos indicados por Jair Bolsonaro, não foram afetados pelas medidas punitivas do norte-americano, que incluíram restrições de visto e sanções financeiras, especialmente direcionadas a Alexandre de Moraes. O ministro tem sido celebrado pelo bolsonarismo como alguém moderado.