O ministro Luiz Fux começou seu voto hoje alinhado à defesa de Jair Bolsonaro e demais réus pela tentativa de golpe de Estado, defendendo a nulidade do julgamento e de todos os atos do processo. Não vai mudar o resultado, uma vez que será voz solitária. Mas garantiu munição ao bolsonarismo no Congresso, nas ruas e nas redes sociais. Apontou que o tribunal é incompetente para julgar o 8 de janeiro por falta de foro privilegiado (apesar de ter decidido o oposto disso nos julgamentos dos peixes miúdos dos atos golpistas), apontando que o plenário com os 11 ministros é que deveria discutir isso e que foi disponibilizado uma quantidade muito grande de material sem tempo para defesa processá-la (mesmo que, ele mesmo, tenha dito que conseguiu avaliar todo o conteúdo).