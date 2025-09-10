O ministro Luiz Fux tem o direito constitucional de votar da forma como melhor lhe convier no caso que julga Jair Bolsonaro e aliados pela trama golpista. E era esperado, inclusive, que absolvesse réus. O que ele não tem o direito é de relativizar a democracia no meio desse processo. Pois o preço que pagamos todos por isso é alto, muito alto. Antes de mais nada, a relativização da democracia e a flexibilização dos instrumentos criados para a sua proteção levam à percepção de que tentativa de golpe de Estado é ferramenta que pode ser acionada sistematicamente em caso de derrota nas eleições. Como uma espécie de terceiro turno.