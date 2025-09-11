O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Para efeito de comparação, o presidente Lula foi inicialmente condenado a 9 anos e 6 meses pela 13ª Vara Federal de Curitiba no processo que envolve o caso do triplex do Guarujá, pena que foi reduzida a 8 anos, 10 meses e 20 dias pelo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, ele também foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia.