Os generais Augusto Heleno, Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier foram condenados por tentativa de golpe de Estado hoje com os votos da ministra Cármen Lúcia e do presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, que se juntaram aos de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Desses, nesta quarta (11), o ministro Luiz Fuz havia condenado apenas Braga Netto. E isso é tão ou mais histórico do que a condenação de um ex-presidente da República pelo mesmo motivo, pois militares estrelados tomaram ou tentaram tomar o poder à força repetidas vezes na História do Brasil, mas não costumam ser julgados, muito menos condenados por isso. Com a decisão, o Supremo Tribunal Federal decretou o fim do sentimento de imunidade entre parte dos fardados derivado do medo de civis de julgá-los e puni-os por seus crimes.