Confirmando as expectativas, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado hoje por tentativa de golpe de Estado. A pena deve sair até amanha, mas pode ultrapassar os 40 anos. Agora, resta pouco tempo para ele tentar fugir, uma vez que pode ser preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília, em uma cela na Papuda ou, em um ato humanitário, ser concedido a ele prisão domiciliar. Com o voto da ministra Cármen Lúcia e com o que foi adiantado pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, o resultado final deve ser uma maioria de quatro votos a Fux, o que não dá direito à defesa a pedir embargos infringentes.