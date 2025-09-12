A mudança na Lei da Ficha Limpa poderia beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta (11), caso não fosse uma emenda apresentada pelo senador Sergio Moro (União Brasil-PR), seu aliado. Com isso, ele ficará apto novamente quando tiver 105 anos. Bolsonaro foi condenado, nesta quinta (11), a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito, organização criminosa armada, entre outros crimes. Mesmo que ele consiga uma anistia ou um perdão presidencial no futuro, e estes não sejam declarados inconstitucionais pelo STF, ainda enfrentaria a trava da Lei da Ficha Limpa.