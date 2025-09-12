Você não precisa ser de direita para achar as ameaças de morte contra o deputado federal Nikolas Ferreira criminosas e absurdas. E exigir para que o suspeito por elas, preso pela Polícia Federal, seja processado e, comprovada a culpa, punido por elas. Da mesma forma, você não precisa ser de esquerda para ver no assassinato da vereadora Marielle Franco um crime político abominável que calou uma potente voz negra e periférica. Em ambos os casos, basta ter o mínimo de apreço pela democracia. Acabamos de ver o ultrajante assassinato de Charlie Kirk, ativista da extrema direita norte-americana, durante um evento com estudantes em uma universidade em Utah. É verdade que, infelizmente, a sociedade norte-americana sempre foi violenta na política: da Guerra Civil para cá, tivemos, por exemplo, mortes como as de Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr, George Floyd.