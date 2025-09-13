Logo após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado, ocorreram algumas celebrações em vizinhanças mais progressistas, mas não rolou catarse coletiva. Por outro lado, os milhões que os bolsonaristas radicais prometiam há anos que iam forrar as ruas se ele fosse condenado não vieram. Aqui e ali, alguns gatos pingados, abraçados a bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil. E só. Parte alucinada dos seguidores acreditou que esse dia nunca chegaria, mas quem come com garfo e faca já esperava por ele. Em ambos os casos, há um estado de desânimo no bolsonarismo radical - que, agora, aposta suas fichas na anistia. O que é outra miragem, porque mesmo que seja aprovada no Congresso acabará derrubada pelo próprio STF. Servirá apenas para fustigar tensão entre poderes e carimbar na testa de deputados e senadores o de "Inimigo da Democracia".