O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou um relatório de investigação apontando que falhas graves na gestão do descanso da tripulação e o consequente risco de fadiga na VoePass (Passaredo Transportes Aéreos) pode ter contribuído para o acidente aéreo fatal do voo 2283 em 9 de agosto de 2024. A empresa recebeu dez autos de infração trabalhista.

A queda da aeronave ATR-72, em Vinhedo (SP), que ia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP), matou todos os 58 passageiros e os quatro trabalhadores da empresa: o comandante Danilo Santos Romano, o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva e as comissárias de bordo Debora Soper Avila e Rubia Silva Lima.