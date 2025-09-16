A execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil Ruy Ferraz Fontes, que teve forte atuação contra o PCC e também contra policiais corruptos, é mais um BO em uma sequência que representa um inferno astral para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Fontes, que estava aposentado da polícia, foi morto a tiros de fuzil após uma perseguição cinematográfica em Praia Grande, litoral paulista, na noite desta segunda (15). Se a morte do delegado tiver participação de policiais estaduais, a percepção de que há perda no comando do governo será reforçada.