Eduardo Bolsonaro (PL-SP), anunciado ontem como novo líder da minoria na Câmara dos Deputados, colocou a possibilidade de golpe de Estado na mesa, em um discurso em 1º de agosto de 2021. O deputado federal nunca foi indiciado, denunciado ou processado pela trama golpista, ao contrário de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e três meses na última quinta (11). O ato, na avenida Paulista, em São Paulo, atacava o sistema eleitoral brasileiro e criticava o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu já dentro do período da trama golpista que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do STF, começou em 29 de julho daquele ano, com uma live do então presidente.