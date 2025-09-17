A PEC da Blindagem ou, melhor, a PEC da Safadeza, da Velhacaria, da Bandalheira, da Sujeita, da Molecagem, da Pouca-Vergonha, da Malandragem, da Má-Fé, do Engano, da Corrupção, da Imoralidade, da Desonestidade, da Bandidagem, da Trapaça, da Picaretagem, da Vigarice, Descaramento, do Abuso, do Vandalismo, da Sacanagem, da Roubalheira, é uma das maiores bananas dadas pelos deputados ao povo brasileiro. E olha que a lista é longa. É o apogeu da cara de pau do Congresso Nacional. Ou, parafraseando Homer Simpson, é o apogeu da cara de pau do Congresso até agora. É sério mesmo, os deputados desfilaram nus sem o tapa-sexo que costumavam usar para não chocar o eleitorado.