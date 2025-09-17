A PEC da Blindagem, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, dificulta a punição de parlamentares ao condicionar a abertura de processo criminal a uma decisão de seus pares por maioria absoluta. Isso pode beneficiar aqueles que cometem crimes comuns, como trabalho escravo. Ah, sim, temos vários casos de deputados pegos atropelando a Lei Áurea. Diz o projeto: "Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua Casa". O Supremo Tribunal Federal limitou a prerrogativa de foro a questões ocorridas durante o mandato e que têm relação com ele.