O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, avocou para si próprio a competência de decidir sobre uma autuação à JBS Aves por condições análogas às de escravo em granjas fornecedoras da empresa fiscalizadas em abril deste ano, no Rio Grande do Sul.

A decisão de Marinho barra a entrada da companhia no cadastro de empregadores responsabilizados por exploração de mão de obra escrava, a chamada "lista suja", até que ele dê um parecer final. O Ministério Público do Trabalho vê interferência política no resultado da fiscalização.