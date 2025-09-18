Em um país que se gaba de ser o farol da democracia no mundo, a suspensão do talk show de Jimmy Kimmel pela ABC expõe a contradição fundamental do projeto de poder de Donald Trump: a defesa intransigente da liberdade de expressão serve apenas para ele e seus apoiadores. E que essa liberdade pode ser facilmente dobrada à necessidades políticas e econômicas do poder de plantão. Kimmel afirmou em seu programa que "a turma do Maga [Make America Great Again, movimento de Trump] está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso". E emendou dizendo que, "entre uma acusação e outra, também houve luto".