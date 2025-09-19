Diante da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e de sua iminente prisão, seus aliados e seguidores, enquanto tentam aprovar uma anistia no Congresso, defendem que ele cumpra pena em casa ao invés da Penitenciária da Papuda com base no seu quadro de saúde. O debate, para não soar hipócrita, oportunista e chulé precisa incluir os demais criminosos condenados no sistema prisional, que convivem com situações graves. O caso Bolsonaro é um momento propício para trocarmos o "bandido bom é bandido morto" para "bandido bom é bandido que cumpre pena com dignidade para ser reintegrado à sociedade".