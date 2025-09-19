"Você diria que o governo Lula se preocupa com pessoas como você?" Essa pergunta, uma espécie de "termômetro de humor", vem sendo feita pela pesquisa Genial/Quaest desde o início do ano passado à população. Os resultados do último levantamento, obtido pelo UOL, mostram que o governo vem retomando a confiança dos brasileiros, principalmente entre os mais pobres e menos escolarizados. Após 60% afirmarem que o governo não se preocupa com a população e 38% apontarem o contrário, em maio deste ano, caiu para 53% os que dizem que ele não está atento às necessidades do povo, enquanto 44% creem que ele se preocupa. Em quatro meses, diferença saiu de 22 para nove pontos percentuais. A margem de erro é de dois pontos.