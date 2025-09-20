Chamar as coisas pelo seu nome real ajuda a compreender como elas estão inseridas no roteiro desta grande pornochanchada chamada Brasil. A partir do momento em que são condenados por organização criminosa armada e por tentar roubar a democracia, os réus podem ser chamados de criminosos, com respaldo judicial. Em suma, bandidos. Tão ou mais bandido que deputado ou senador que desvia dinheiro de emendas parlamentares para bancar o seu coquetel de camarão na beira da piscina ou o caixa dois de sua reeleição. Pois, sob qualquer ótica que não seja míope, abolir o Estado democrático de direito é algo com consequências muito mais graves do que aquele sujeito que rouba um pacote de carne no mercado. E, depois, é espancado pelos seguranças, preso pela polícia e condenado pela Justiça. Só que o ladrão de carne vai ser sempre bandido e o que rouba emenda e democracia não aceita nada menos que doutor.