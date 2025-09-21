Uma enorme bandeira do Brasil foi estendida hoje na avenida Paulista durante o ato contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, uma clara resposta ao bandeirão dos Estados Unidos aberto na manifestação que defendeu anistia a Jair Bolsonaro. A imagem da flâmula estrangeira chocou duplamente porque o ato foi realizado no 7 de setembro, aniversário da nossa independência. O bandeirão verde-amarelo pode ser visto como mais um passo para retomar os símbolos nacionais, que permaneceram sequestrados pela extrema direita nos últimos dez anos. E a oportunidade foi entregue de bandeja pelos bolsonaristas, que ainda celebram Donald Trump, que impôs um tarifaço aos produtos brasileiros, levando ao fechamento de emprego e empresas por aqui.