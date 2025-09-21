É uma maldade terrível acusar os deputados e senadores de legislarem em causa própria analisando medidas que impedem que sejam processados e presos por crimes que cometam, como desvios de emendas, trabalho escravo ou golpe de Estado. Na verdade, o Congresso está fazendo um grande experimento científico para confirmar ou refutar a seguinte hipótese: os eleitores são otários. Nem bem o país dava uma demonstração de maturidade política ao condenar um ex-presidente e generais que tentaram um golpe de Estado, a Câmara dos Deputados entrou de sola na discussão sobre um projeto de lei que poderia anular os efeitos da decisão. No meio do tumulto, deputados que têm ou sabem que terão problemas com a Justiça patrocinaram uma mudança para inserir a impunidade por seus crimes na Constituição.